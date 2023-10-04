Представлен смартфон Google Pixel 8

Компания Google пополнила ассортимент смартфонов моделью Pixel 8, которая оценена в 700 долларов в США и 800 евро в Европе. Новинку оснастили корпусом с габаритами 150,5:70,8:8,9 мм, 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 120 Гц, яркостью 2000 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, фирменной платформой Tensor G3, чипом безопасности Google Titan M2, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (широкоугольная оптика и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4575 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 18-Вт беспроводной зарядок, адаптероми беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, поддержкой e-SIM и NFC, разъемом USB-C 3.2, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, стереодинамиками, тремя микрофонами и гарантией обновления операционной системы в течение семи лет.