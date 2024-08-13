Представлен смартфон Google Pixel 9

Компания Google пополнила ассортимент смартфонов моделью Pixel 9, которая появится в продаже 22 августа по цене от 800 долларов. Новинка получила 6,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, процессором Google Tensor G4, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung GNK) и 48 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 10,3 Мп (датчик Samsung 3J1), батареей ёмкостью 4560 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 27 Вт и 15 Вт соответственно, интерфейсом USB Type-C 3.2, поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC и 5G, а также предустановленной ОС Android 14 с гарантией обновлений в течение семи лет.

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