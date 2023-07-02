Представлен смартфон Google Pixel Fold Hip Hop 50

Компания Google представила новую версию складного смартфона Pixel Fold, выход которой приурочен к 50-летнему юбилею такого музыкального жанра, как «хип-хоп». Всего будет выпущено 400 экземпляров Pixel Fold Hip Hop 50, а достанутся устройства лишь известным личностям в рамках программы Gift From Google. То есть, купить новинку не получится.

Технически перед нами обычный Pixel Fold, который оснащается фирменной однокристальной системой Tensor G2, 7,6-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2208:1840 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1550 кд/м2, 5,8-дюймовым 120-Гц внешним OLED-дисплеем с разрешением 2092:1080 пикселей, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основной камерой c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум), внешней и внутренней селфи-камерами на 9,5 Мп и 8 Мп соответственно, батареей ёмкостью 4821 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.

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