Представлен смартфон HMD Skyline

Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью Skyline, которая появится в продаже в августе по цене в 500 евро. Новинка характеризуется высокой ремонтопригодностью с одним винтом для быстрой замены дисплея или батареи, 6,55-дюймовым экраном pOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (OIS), 13 Мп (сверхширик) и 50 Мп (4-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 14.