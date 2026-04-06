Смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro представлен в России

Компания diHouse объявила, что в мае-июне этого года в России будет выпущен защищенный смартфон RugOne Xsnap 7 Pro. Его главной особенностью является съёмная экшн-камера, которая крепится магнитом. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 64 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти, ударопрочным корпусом, батареей ёмкостью 9000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.

