Представлен смартфон HONOR 90 Smart с АКБ на 5330 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 90 Smart, которая будет стоить в Европе 250 евро. Новинку оснастили 6,8-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 850 нит и отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой MagicOS 7.2 на основе ОС Android 13, батареей ёмкостью 5330 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, а также матовой задней панелью корпуса, который имеет размеры 166,7:76,5:8,24 мм и массу 199 граммов.

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