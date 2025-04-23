Представлен смартфон HONOR GT Pro

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью GT Pro, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 515, 560, 600 и 670 долларов за конфигурации с 12/256, 12/512, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition с максимальной частотой 4,47 ГГц, быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra и флеш-памятью UFS 4.1 (такой набор позволил смартфону набрать в AnTuTu рекордные 3,44 млн баллов), 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 6000 нит, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 2700 Гц, частотой отклика 432 Гц и частотой регулировки ШИМ на 4320 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, а также полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69 и IP68.
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