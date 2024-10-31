Представлен смартфон HONOR Magic7 RSR Porsche Design

Компания HONOR представила вчера не только флагманские смартфоны Magic7 и Magic7 Pro, но и премиальную модель HONOR Magic 7 RSR Porsche Design, которая была создана в партнерстве с Porsche Design. Новинка отличается шестиугольным модулем основной камеры с тремя сенсорами, а также расцветками Onyx Grey и Provence Purple. Смартфон появится в продаже в декабре, но ни характеристики, ни цена пока не сообщаются.

Напомним, что обычный Honor Magic 7 Pro получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц и яркостью до 5000 нит, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1.4-2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 200 Мп (перископ с 2,5-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и модуль 3D TOF, АКБ ёмкостью 5850 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-беспроводной зарядок, ультразвуковой дактилоскопический сенсор, стереодинамики, сабвуфер Honor Surround, защиту от воды и пыли (IP68/69) и фирменный интерфейс MagicOS 9.0 на основе ОС Android 15.