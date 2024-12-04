Представлен смартфон HONOR X9c Smart

Компания HONOR пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью X9c Smart, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером IMG BXM-8-256 и модемом 5G, 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 5 Мп, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Magic OS 8.0, корпусом с размерами 166:75,8:7,9 мм и массой 193 грамма, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 35-Вт проводной и 5-Вт обратной проводной зарядок. Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.

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