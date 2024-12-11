Представлен смартфон Highscreen 13M

Компания Highscreen представила смартфон Highscreen 13M, который обойдется на российском рынке в 20 тысяч рублей. Новинку оснастили 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей и максимальной яркостью 400 нит, 12-нанометровой однокристальной системой UniSoC T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57MP1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 16 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездом для наушников, съемным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB Type-C и предустановленной операционной системой Android 13 без сервисов Google.