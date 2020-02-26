Представлен смартфон Hisense F50 с поддержкой 5G

Компания Hisense представила смартфон F50, который может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Аппарат получил дисплей с врезанной фронтальной камерой, восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T7510 5G с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой PowerVR GM 9444 с частотой до 800 МГц, сотовый модем Ivy V510, который может работать в 5G-сетях с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами, аккумулятор ёмкостью 5010 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также сканер отпечатков пальцев. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.