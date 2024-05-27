Представлен смартфон Honor 200

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 200, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 31 мая по цене в 370, 415, 415 и 440 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (подддержка OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3, ИК-датчиком, модулем NFC, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 187 граммов.