Представлен смартфон Honor Magic6

Компания Honor пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Magic6, которая будет на местном для производителя китайском рынке 620, 660 и 705 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном 8T LTPO с разрешением 2800:1264 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит, ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, низким уровнем синего света и сертификацией TÜV Rheinland Global Eye Protection, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OVH9000 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 5450 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.

Так снимает Nubia Z60 Ultra. Фото …
Один из руководителей компании ZTE опубликовал пару фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Nu…
Рекламная брошюра подтвердила защиту от воды в Xiaomi 14 Pro…
Сетевые источники опубликовали фотографию рекламной брошюры, посвященной еще не представленному официальн…
Смартфон Vivo S18 получил 80-Вт зарядку …
Компания Vivo представила в Китае смартфон Vivo S18, который оценен в 325, 365, 395 и 425 долларов за вер…
OnePlus 12 уже можно предзаказать в Китае …
Официальный магазин OnePlus на крупнейшей китайской площадке JD.com начал принимать предзаказы на флагман…
iQOO 12 Track Edition показали на фото …
В сети появились фотографии специальных изданий для смартфонов iQOO 12 и iQOO 12 Pro, которые получили на…
Vivo X100 Pro показали в оранжевой расцветке …
В сети появилось качественное изображение флагманского камерофона Vivo X100 Pro в оранжевой расцветке. По…
Huawei Nova 12 показали на рендере …
В сети появилось качественное изображение смартфона Huawei Nova 12, который еще не был представлен официа…
Honor 90 GT появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor 90 GT, который был представлен несколько дне…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor