Представлен смартфон Honor Magic6

Компания Honor пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Magic6, которая будет на местном для производителя китайском рынке 620, 660 и 705 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном 8T LTPO с разрешением 2800:1264 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит, ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, низким уровнем синего света и сертификацией TÜV Rheinland Global Eye Protection, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OVH9000 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 5450 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.