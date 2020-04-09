Представлен смартфон Honor Play 4T Pro с OLED-дисплеем

2020-04-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor Play 4T Pro; [95]
Huawei и Honor представили недорогой смартфон Play 4T Pro, который обойдется в 210 долларов. Аппарат характеризуется мощным восьмиядерным процессором Kirin 810, 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и современным портом USB-C, а вот модуля NFC для бесконтактных платежей, здесь, судя по всему, не предусмотрено. Размеры устройства равны 157,4:73,2:7,75 мм, а масса – 165 г. Аппарат выйдет в чёрной, зелёной и перламутровой расцветках.


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