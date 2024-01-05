Представлен смартфон Honor X50 GT

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X50 GT, которая обойдется в 280, 325, 355 и 395 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5100 мм2, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2652:1200 пикселей, пиковой яркостью 1200 кд/кв.м, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHP3) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, одним динамиком, двумя микрофонами и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2.