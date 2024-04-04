Представлен смартфон Honor X7b 5G

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X7b 5G, цена которого на глобальном рынке пока не раскрывается. Новинка характеризуется 6,8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп (макро), 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки, слотом для карты памяти microSD, боковым дактилоскопическим сенсором, разъемом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя динамиками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, а также корпусом с размерами 166,7:76,5:8,24 мм и массой 199 граммов, а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2.