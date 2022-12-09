Представлен смартфон Huawei Enjoy 50z

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 50z, которая оценена в 170 и 200 долларов за варианты с 4/64 и 6/64 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили неназванной однокристальной системой с восемью ядрами, фирменной операционной системой HarmonyOS, 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены), толщиной 8,94 мм, массой 188 г, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 22,5-Вт проводной зарядки.