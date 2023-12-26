Представлен смартфон Huawei Nova 12

Компания Huawei представила смартфон Nova 12, который оценен в 420 и 560 долларов за версии с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2412:1084 пикселя, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-регулированием яркости подсветки с частотой 1440 Гц, фирменной однокристальной системой Kirin с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 60 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и корпусом с габаритами 161,54:75,36:6,98 мм и массой 191 грамм.