Представлен смартфон Huawei Nova 12i

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 12i, которая появится в международной продаже. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже. Новинку оснастили 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, выпущенной осенью 2021 года, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, модулем NFC и предустановленной фирменной прошивкой EMUI 14.