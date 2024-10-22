Представлен смартфон Huawei Nova 13 Pro

Компания Huawei представила в Китае смартфон Nova 13 Pro, который среди прочего получил изогнутый 6,76-дюймовый OLED-экран с разрешением 2776:1224 пикселей, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц. Новинка также характеризуется сдвоенной фронтальной камерой на 60 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой разрешением, 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 12 Мп (3-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, корпусом толщиной 7,68 мм и массой 201 грамм, адаптерами беспроводной связи NFC и Bluetooth 5.2, стереодинамиками, инфракрасным датчиком поддержкой спутниковой связи Beidou. На родном для производителя китайском рынке за смартфон попросят 520, 560 и 630 долларов за версии с 12 /256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.