Представлен смартфон Huawei Nova 14 Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 14 Pro, которая основана на фирменной 7-нанометровой платформе Kirin 8020. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2776:1224 точек, адаптивной частотой обновления LTPO 1–120 Гц, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB-оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0 и оптической стабилизацией), 12 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), 1,5-Мп многоспектральным сенсором, сдвоенной фронтальной камерой на 50 Мп и 8 Мп (телеобъектив), батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиками и поддержкой спутниковой связи. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 485 долларов за вариант с 256 ГБ встроенной памяти.

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