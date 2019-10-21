Представлен смартфон Huawei Nova 5z с квадрокамерой, но без NFC

Компания Huawei довольно неожиданно пополнила ассортимент смартфонов новой моделью – Nova 5z. Новинку оснастили фирменным восьмиядерным процессором Kirin 810, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в базовом варианте, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, квадрокамерой с датчиками изображения на 48 Мп (главный), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой на 32 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой на 20 Вт. А вот модуля NFC для бесконтактных платежей в смартфоне не оказалось. Младшая версия оценена в 225 долларов. Цена топового варианта с 256 ГБ флеш-памяти пока не сообщается.