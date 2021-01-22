Представлен смартфон Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 7 SE 5G Lohas Edition, которая отличается от обычного Nova 7 SE более простым процессором Kirin 820E вместо Kirin 820. Новинка также оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, дактилоскопом на боковой грани, врезанной селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 40 Вт и предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1. Версия с 8/128 ГБ оценена в Китае в 355 долларов, при том что оригинальный Nova 7 SE стоил на выходе 340 долларов за те же 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.