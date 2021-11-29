Представлен смартфон Huawei Nova 8 SE 4G

Huawei добавила в свою линейку Nova, новый смартфон Huawei Nova 8 SE 4G. Смартфон Huawei Nova 8 SE 4G поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, в телефоне также есть аккумулятор на 3800 мАч и HarmonyOS 2. Другие характеристики нового смартфона Huawei Nova 8 SE включают ряд высококлассных камер, на передней панели телефона находится 16-мегапиксельная камера, предназначенная для видеозвонков и селфи.

Телефон запускается в Китае и будет представлен в четырех разных цветах: Sky Gradient, Silver, Blue и Black, цена на телефон начинается с 2099 юаней, что составляет около 330 долларов США. Пока нет подробностей о том, будет ли устройство запускаться в каких-либо других странах.