Представлен смартфон Huawei Nova Y91

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei Nova Y91, которая является глобальной версией китайского Enjoy 60X. Новинка характеризуется аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 4G, предустановленной программной оболочкой EMUI 13, 6,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2376:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, модулем NFC, стереодинамиками, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, функцией зарядки других гаджетов, толщиной 8,9 мм, массой 214 граммов, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Цены и дата начала продаж смартфона пока не объявлены.