Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы. Новинку также оснастили сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 16 и 5 Мп, фирменным чипсетом Kirin 710F, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Цена смартфона составит 280 евро.