Представлен смартфон Huawei P40 Lite с квадрокамерой

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня P40 Lite, который является копией прошлогодней модели Nova 6 SE. Аппарат характеризуется 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фирменным чипсетом Kirin 810, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором емкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон появится в продаже в Европе с предустановленной операционной системой Android 10 без сервисов Google по цене в 300 евро.