Представлен смартфон Huawei Pura 70 Satellite SMS Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Pura 70 Satellite SMS Edition, которая отличается от стандартной версии поддержкой спутниковой связи. Она отличается фирменной однокристальной системой Kirin 9010E.

Смартфон оснащается 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, фирменным процессором Kirin 9000S1, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с OIS), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 6,5 Вт соответственно, а также предустановленной прошивкой EMUI 14.2.
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