Представлен смартфон Huawei nova 11 SE

Компания Huawei выпустила в Китае смартфон nova 11 SE, который оценен в 275 и 300 долларов за варианты с 8/256 ГБ и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп (макро), 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки и модулем NFC для бесконтактной оплаты.