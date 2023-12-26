Представлен смартфон Huawei nova 12 Ultra

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделями nova 12 Pro и nova 12 Ultra, которые основаны на фирменных однокристальных системах Kirin 9000SL и Kirin 8000. Обе поддерживают сотовые связи пятого поколения.

Новинки оснастили 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Kunlun второго поколения, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 60 Мп и 8 Мп (2-кратный оптический зум), основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик с раскладкой RYYB и оптика с переменной диафрагмой F/1,4-4,0 второго поколения, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, двусторонней спутниковой связью (в Китае) и предустановленной операционной системой HarmonyOS 4. Huawei nova 12 Pro оценен на китайском рынке в 560 и 620 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а nova 12 Ultra – 660 и 770 долларов за варианты с 12/256 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ.