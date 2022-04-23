Представлен смартфон Huawei nova Y70 Plus с аккумулятором 6000 мАч

Компания Huawei анонсировала новый смартфон Huawei nova Y70 Plus, который поступит в продажу 1 мая.

Телефон будет оснащен 6,75-дюймовым экраном с каплевидным вырезом, в котором находится 8-МП селфи-камера с апертурой F / 2,0, 128 ГБ расширяемой флэш-памяти и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Производитель заявляет, что смартфон может работать без подзарядки в обычном режиме трое суток. Huawei nova Y70 Plus имеет тройную заднюю камеру с основным датчиком 48-МП с диафрагмой F/1.8, сверхширокоугольным датчиком 5-МП с полем зрения 120 градусов и датчиком глубины 2-МП. Он работает под управлением EMUI 12 и будет доступен в цветах Crystal Blue, Pearl White и Midnight Black.

Цена устройства составит 365 долларов.