Представлен смартфон Infinix Hot 50 4G

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Hot 50 4G, которая основана на 6-нанометровой 8-ядерной платформе MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также оснащается 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,7 мм и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой XOS 14.5. Цена смартфона составляет 165 долларов.

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