Представлен смартфон Infinix Note 12 Pro 4G

Ассортимент смартфонов бренда Infinix пополнился новой моделью - Note 12 Pro 4G.

Infinix Note 12 Pro 4G оснащен мобильной платформой MediaTek Helio G99, 6,7-дюймовый AMOLED-экраном. На задней крышке есть круглый блок камеры, в который входит основной модуль разрешением 108 Мп с апертурой F/1,8 и два дополнительных модуля имеют разрешение 2 Мп. Фронтальная камера представлена 16 Мп датчиком. На борту смартфона 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 13 ГБ. Объем флеш-памяти составляет 256 ГБ. Infinix Note 12 Pro 4G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон получил стереодинамики с поддержкой DTS, NFC, USB-C и разъемом для наушников 3,5 мм.

Цена смартфона составляет 200 долларов.