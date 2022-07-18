Представлен смартфон Infinix Note 12 Pro 4G

Ассортимент смартфонов бренда Infinix пополнился новой моделью - Note 12 Pro 4G.

Infinix Note 12 Pro 4G оснащен мобильной платформой MediaTek Helio G99, 6,7-дюймовый AMOLED-экраном. На задней крышке есть круглый блок камеры, в который входит основной модуль разрешением 108 Мп с апертурой F/1,8 и два дополнительных модуля имеют разрешение 2 Мп. Фронтальная камера представлена 16 Мп датчиком. На борту смартфона 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 13 ГБ. Объем флеш-памяти составляет 256 ГБ. Infinix Note 12 Pro 4G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон получил стереодинамики с поддержкой DTS, NFC, USB-C и разъемом для наушников 3,5 мм.

Цена смартфона составляет 200 долларов.
Смартфон Hi Nova 9z 5G получил 66-Вт зарядку …
Принадлежащая китайской почте компания Hi Nova представила смартфон Hi Nova 9z 5G, который оценен в Подне…
Смартфон Xiaomi 12S оценен в 600 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 12S, которая основана на топовой платформ…
Смартфон Samsung Galaxy Jump2 дебютировал по цене 335 доллар…
Компания Samsung представила смартфон под названием Samsung Galaxy Jump2, который будет предлагаться в Юж…
Xiaomi 12 Lite выпустят в июле…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода смартфона Xiaomi 12 Lite…
Poco F4 GT дебютирует 26 апреля…
Опубликованы изображения и подробные характеристики флагмана Poco F4 GT — официальная премьера новинки со…
Nokia N73 находится в разработке, раскрыты концептуальные ре…
Согласно новому отчету, Nokia работает над новым смартфоном под названием N73. Для тех, кто не знает, бре…
Poco F4 5G установил рекорд продаж на Flipkart…
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Poco F4 5G, который несколько дней назад появился в прода…
iOS 16 позволит избежать CAPTCHA…
iOS 16 может помочь вам избежать систем защиты от ботов CAPTCHA, которые стоят между вами и некоторыми ве…
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor