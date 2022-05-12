Представлен смартфон Infinix Note 12i

В Кении появилась новая модель Infinix — Infinix Note 12i. Это более доступная альтернатива Note 12 и продолжение Note 11i. Телефон поставляется с ЖК-дисплеем IPS с частотой 90 Гц, и хотя он довольно большой — 6,82 дюйма, он меньше, чем 11i с диагональю 6,95 дюйма.

Эта модель оснащена тем же чипсетом Helio G85 (12 нм, 2x A75 + 6x A55, Mali-G52 MC2), что и Note 11i. Смартфон работает в паре с 4 ГБ ОЗУ и 3 ГБ виртуальной памяти. Хранилище было увеличено вдвое до 128 ГБ, смартфон получил Android 12 из коробки. В Note 12i установлена ​​новая камера с 50-мегапиксельным датчиком и яркой диафрагмой f/1,6 (заменяет 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1,8 в 11i), что соответствует настройке камеры Note 12. Он также включает в себя 2-мегапиксельную вспомогательную камеру и дополнительную модель QVGA (функция неизвестна).

Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Зарядное устройство входит в комплект вместе с кабелем USB A-to-C, наушниками и базовым защитным чехлом. Еще одно замечание по звуку: на борту есть стереодинамики с поддержкой звука DTS.