Представлен смартфон Iqoo Neo5 Vitality Edition

Компания Iqoo пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo5 Vitality Edition, которая стала облегченной версией вышедшего ранее Iqoo Neo5. Новинку оснастили производительной платформой Snapdragon 870, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ оперативной LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1 соответственно, 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, а также корпусом с размерами 163,97:75,53:8,93 мм и массой 198,3 г. Цена смартфона составляет 340, 370 и 400 долларов в зависимости от версии.

Комментарии и отзывы Iqoo Neo5 Vitality Edition
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