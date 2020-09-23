Представлен смартфон LG K62

Компания LG представила смартфон K62, который получил предустановленную операционную систему Android 10 с защитой оболочки по стандарту MIL-STD-810G. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 28 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, батареей ёмкостью 4000 мАч и симметричным портом USB 3.1 Gen 1 Type-C.