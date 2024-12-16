Представлен смартфон Lava Blaze Duo с двумя экранами

Компания Lava Mobiles пополнила ассортимент смартфонов моделью Blaze Duo, главной особенностью которой стал дополнительный экран на тыльной панели. На 1,57-дюймовый дисплей выводится время, уровень заряда аккумулятора, а также функции принятия звонка и прочтения сообщения.

Смартфон также характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 14 с грядущим обновлением до Android 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в 200 и 212 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.