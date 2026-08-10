Представлен смартфон Minimal Phone 2 с QWERTY-клавиатурой

Компания Minimal Company пополнила ассортимент необычных Android-смартфонов моделью Minimal Phone 2, главной особенностью которой стала физическая QWERTY-клавиатура. Новинка также характеризуется OLED-дисплеем, который пришел на смену панели E Ink в первом поколении, более компактным корпусом с алюминиевой конструкцией, переехавшей в верх фронтальной камерой, одинарной основной камерой, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, улучшенным интерфейсом, отсутствием 3,5-мм гнезда для наушников и новым физическим переключателем и назначение которого пока не объявлено. Остальные параметры, цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.