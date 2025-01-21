Представлен смартфон Liberux Nexx с 32 ГБ оперативной памяти

Испанская компания Liberux представила Linux-смартфон Nexx Linux, которая основана на 8-нанометровой однокристальной системе RockChip RK3588S с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Производительность этого процессора чуть выше, чем у MediaTek Helio G99.

Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти eMMC, предустановленной оболочкой LiberuxOS на базе ARM-сборки дистрибутива Debian 13 с десктопным режимом, сотовым модемом Qualcomm Snapdragon X62, тыльной камерой на разрешением 32 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6,34-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, 3,5-мм аудиогнездом, двумя интерфейсами USB Type-C и дактилоскопом на тыльной панели. Цена и дата начала продаж будут объявлены после начала краудфандинговой кампании на Kickstarter.