Представлен смартфон Liberux Nexx с 32 ГБ оперативной памяти

Испанская компания Liberux представила Linux-смартфон Nexx Linux, которая основана на 8-нанометровой однокристальной системе RockChip RK3588S с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Производительность этого процессора чуть выше, чем у MediaTek Helio G99.

Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти eMMC, предустановленной оболочкой LiberuxOS на базе ARM-сборки дистрибутива Debian 13 с десктопным режимом, сотовым модемом Qualcomm Snapdragon X62, тыльной камерой на разрешением 32 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6,34-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, 3,5-мм аудиогнездом, двумя интерфейсами USB Type-C и дактилоскопом на тыльной панели. Цена и дата начала продаж будут объявлены после начала краудфандинговой кампании на Kickstarter.
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition уже нет на складах…
На прошлой неделе компания Samsung официально представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold Special E…
Oppo представила серию смартфонов Find X8…
Сегодня компания Oppo многих фанатов довольно интересными новинками — компактным Find X8 его более произв…
Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro получит 185-Гц экран…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о геймерском смартфоне ASUS ROG…
iQOO Neo 10 получит батарею на 6100 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 10, который еще…
Официально: iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition получит …
Бренд iQOO официально подтвердил главную особенность смартфона iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition, к…
Samsung Galaxy A56 получит 45-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56, релиз которо…
Xiaomi разработает свой собственный мобильный процессор…
Производители Android-смартфонов обычно используют мобильные процессоры от компаний Qualcomm или MediaTek…
OnePlus Ace 5 получит батарею на 6415 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5, кото…
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor