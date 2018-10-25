Представлен смартфон MEIZU NOTE 8

2018-10-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - MEIZU NOTE 8; [127]
MEIZU представила новое устройство невероятно успешной линейки NOTE: смартфонов, отличающихся более длительным временем автономной работы и оптимальным соотношением цены и производительности – модель NOTE 8. Новинка получила широкоформатный экран 18:9 диагональю 6" с FHD+ разрешением и ярким IPS дисплеем, выполненным по технологии IGZO.

Сердцем смартфона стала платформа на базе Qualcomm Snapdragon 632, а также 4+64 ГБ встроенной памяти (+microSD). Батарея повышенной емкости на 3600 мАч может обеспечить на 10% большую автономность, чем смартфон предыдущего поколения MEIZU M6 NOTE с батареей на 4000 мАч. Быстрая зарядка, конечно же, поддерживается и уже в комплекте.

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