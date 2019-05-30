Представлен смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой

Компания Meizu представила смартфон Meizu 16Xs, который стал облегченной версией флагманского Meizu 16X. Новинка оснащается 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2232:1080 пикселей и поддержкой HDR, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на датчике Sony IMX586 разрешением 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп сенсором глубины, 16 Мп фронтальной камерой, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой mCharge 3.0, а также предустановленной Flyme OS 7.3 на Android 9 Pie. Смартфон выйдет в Китае 10 июня по цене 245 и 290 долларов в зависимости от версии.