Представлен смартфон Meizu 20 Classic

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Meizu 20 Classic, которая оценена в Китае в 423 и 464 доллара за версии с 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп (датчик глубины сцены), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, модулем NFC и портом USB Type-C.