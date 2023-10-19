Представлен смартфон Meizu 20 Classic

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Meizu 20 Classic, которая оценена в Китае в 423 и 464 доллара за версии с 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп (датчик глубины сцены), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, модулем NFC и портом USB Type-C.
За Honor Magic V2 выстраиваются очереди в магазинах…
Мы уже писали о том, что на уровне предпродаж смартфон Honor Magic V2 установил рекорд популярности в Кит…
Google Pixel 8 Pro показали на рекламном фото …
На сайте Google появилась рекламная фотография флагманского смартфона Pixel 8 Pro, официальный релиз кото…
iPhone 15 Pro Max доступен для предзаказа за 250 тысяч рубле…
Отечественные ритейлеры начали принимать предварительные заказы на представленные вчера смартфоны iPhone …
Представлен складной смартфон Honor Magic Vs2…
Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic Vs2, которая оценена в 960 и 1055 …
Смартфон OPPO A2 Pro готов к выходу …
Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне OPPO A2 Pro, предшественник котор…
Китайцы рассекретили Samsung Galaxy S23 FE …
В базе данных китайского сертификационного агентства TENAA обнаружились фотографии и характеристики смарт…
Примеры реальных фото с Redmi Note 13 Pro+…
Профильное издание MyDrivers опубликовало подборку обычных, а не рекламных фотографий, сделанных на основ…
Представлен недорогой смартфон Redmi Note 13 Pro …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 13 Pro, которая оценена от 190 до 275…
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor