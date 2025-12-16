Представлен смартфон Moto G Power 2026

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G Power (2026), которая работает на базе 6-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также характеризуется 6,8-дюймовым экраном LCD с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ оперативной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, стереодинамиками, защитой от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16. Смартфон появится в американской продаже 8 января по цене в 300 долларов.