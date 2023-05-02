Представлен смартфон Moto G Stylus (2023)

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G Stylus (2023), цена которой и дата начала продаж будут объявлены позже. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, 4 ГБ оперативной, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G85 и, разумеется, заявленным в названии комплектным стилусом. Также был представлен смартфон Moto G 5G, который отличается отсутствием поддержки стилуса, платформой Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 50-Мп камерой и 120-Гц дисплеем. Его цена уже известна – 250 долларов.

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