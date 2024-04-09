Представлен смартфон Moto G04s

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G04s, которая отличается от выпущенного ранее Moto G04 только 50-Мп основной камерой вместо 16-Мп.

Новинка также оборудована 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720: 1612 пикселей, кадровой частотой и защитным стеклом Gorilla Glass 3, водоотталкивающим (степень IP52) корпусом с габаритами 163,49:74,53:7,99 мм и массой 178 грамм, фронтальной камерой на 5 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MyUX, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, модулями NFC и GPS, динамиком с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм аудиогнездом.