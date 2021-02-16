Представлен смартфон Moto G10

Компания Motorola представила сегодня не только смартфон Moto G30, но и более простую модель Moto G10. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, платформой Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, проводной зарядкой мощностью 10 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней панели, клавишей Google Assistant на боковой кромке, защитой в соответствии со степенью IP52, предустановленной ОС Android 11, поддержкой 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и 3,5 мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Moto G10
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