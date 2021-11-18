Представлен смартфон Moto G41

Помимо смартфона Moto G31 компания Motorola представила сегодня более продвинутую модель Moto G41, которая оценена в 250 евро за базовую версию. Аппарат оснастили 6,4-дюймовый OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и макро на 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, боковым сканером отпечатков в кнопке включения, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом microSD и предустановленной ОС Android 11.