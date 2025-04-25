Представлен смартфон Motorola Edge 60

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 60, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом 5G.

Новинка также получила 6,67-дюймовый изогнутый pOLED-экран с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, предустановленную ОС Android 15, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 700C и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камеру разрешением 50 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч и поддержку 68-Вт проводной быстрой зарядки. Цена конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти составляет 380 фунтов стерлингов.