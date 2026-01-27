Samsung Foundry наладила выпуск чипов на 2-нм техпроцессе

В последнее время появилась информация о том, что Samsung Foundry удалось «стабилизировать» выход годных чипов на своём передовом 2-нанометровом техпроцессе GAA, известном как SF2, до уровня, достаточного для признания его пригодным для массового производства. Несмотря на слухи о выходе около 50%, южнокорейский производитель полупроводников, судя по всему, уже переходит к крупносерийному выпуску мобильных процессоров Exynos 2600. Этот процессор нового поколения должен стать своеобразным доказательством жизнеспособности SF2, поскольку финальные версии кристаллов ожидаются в смартфонах Galaxy S26 и Galaxy S26+.

Один из представителей отрасли прокомментировал текущую стратегию руководства компании — он считает, что они они ускоряют приём заказов с целью выйти на прибыль в следующем году, при этом помимо стабилизации выхода годных кристаллов на передовых техпроцессах ниже 3 нанометров, загрузка высокомаржинальных линий 4–8 нанометров также находится на максимальных уровнях. Соответственно, компания хочет перейти на новый технологический процесс в том числе потому, что в противном случае она не сможет принимать больше заказов при текущих производственных мощностях. Более того, этот шаг позволит компании обойти конкурентов, которые пока что не смогли наладить производство по 2 нм, а это достаточно важный момент, так как крупным клиентам важно получить техпроцесс в первых рядах, а значит, они смело пойдут в Samsung.