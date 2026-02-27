Samsung Galaxy S26 подорожал на 100 долларов из-за памяти

При этом базовый S26 теперь оснащается накопителем на 256 ГБ вместо 128 ГБ, то есть объём хранилища фактически удвоен. Тем не менее цена 899 долларов всё равно на 40 долларов выше, чем стоил Samsung Galaxy S25 с 256 ГБ на старте продаж. Повышение цен затронуло не только США — Samsung увеличила стоимость и в других регионах. Более дорогой Samsung Galaxy S26 Ultra получил более заметные обновления, включая встроенный экран приватности и крупнейшую в смартфонах испарительную камеру охлаждения, из-за чего пользователи не настолько огорчены стоимостью данного устройства, тогда как базовый смартфон всех очень сильно огорчил. Особенно с учётом того, что iPhone 17 стоит на 100 долларов дешевле, предлагая при этом примерно тот же набор функций и возможностей.