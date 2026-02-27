Samsung Galaxy S26 подорожал на 100 долларов из-за памяти

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26 Plus оказались «тем же самым смартфонами, только по более высокой цене», как принято сейчас говорить в социальных сетях. И теперь Samsung официально подтвердила то, о чём ранее лишь предполагали пользователи — заметную роль в подорожании сыграл дефицит памяти. Операционный директор мобильного подразделения Samsung Вон-Джун Чхве сообщил, что нехватка памяти внесла значительный вклад в рост цены. По его словам, удорожание комплектующих в целом повлияло на то, что Galaxy S26 и S26 Plus стоят на 100 долларов дороже своих предшественников. Дополнительное давление оказали и тарифы, однако именно память стала одним из ключевых факторов.

При этом базовый S26 теперь оснащается накопителем на 256 ГБ вместо 128 ГБ, то есть объём хранилища фактически удвоен. Тем не менее цена 899 долларов всё равно на 40 долларов выше, чем стоил Samsung Galaxy S25 с 256 ГБ на старте продаж. Повышение цен затронуло не только США — Samsung увеличила стоимость и в других регионах. Более дорогой Samsung Galaxy S26 Ultra получил более заметные обновления, включая встроенный экран приватности и крупнейшую в смартфонах испарительную камеру охлаждения, из-за чего пользователи не настолько огорчены стоимостью данного устройства, тогда как базовый смартфон всех очень сильно огорчил. Особенно с учётом того, что iPhone 17 стоит на 100 долларов дешевле, предлагая при этом примерно тот же набор функций и возможностей.
